Sale la curva dei contagi in Sicilia, nel nisseno 41 nuovi positivi al coronavirus

Continua a salire la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 789 i nuovi casi registrati nell’Isola dove gli attuali positivi raggiungono quota 12.745. Cresce anche il numero delle vittime, 13 in più rispetto a ieri (472 dall’inizio dell’emergenza) e dei guariti che sono 219 (6.605). e’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 839, mentre si trovano in terapia intensiva 115 persone. I tamponi processati sono 7.226.

In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati in isolamento domiciliare sono 41: 5 di Serradifalco, 10 di Gela, 6 di Resuttano, 4 di San Cataldo, 7 di Niscemi, 2 di Caltanissetta, 3 di Sommatino, 1 di Montedoro, 1 di Santa Caterina, 1 di Vallelunga e 1 di Mussomeli. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive 1 paziente di Gela e 1 di San Cataldo. Trasferito fuori provincia un paziente di Sommatino. Dimessi dalla suddetta UOC un paziente di Milena, 2 di Mazzarino ed 1 proveniente da fuori provincia; deceduto altresì 1 paziente di Caltanissetta. Guariti 8 pazienti di Niscemi, 1 di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Villalba.