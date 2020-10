Promozione. Tra MasterPro e Cusn Città di Caltanissetta termina 1-1. A Facciponte replica Sammartino.

S’è chiuso sul risultato di 1-1 il derby del campionato di Promozione tra MasterPro San Cataldo e Cusn Città di Caltanissetta.

La partita s’è giocata a porte chiuse al Valentino Mazzola ed ha visto le due squadre affrontarsi senza timori reverenziali. I padroni di casa, guidati in panchina da Rosario Marcenò, ci tenevano a conquistare la prima vittoria in campionato, mentre gli ospiti, con Alessio Sferrazza a sedere in panchina, volevano mantenere la propria imbattibilità in campionato.

Ne è uscita fuori una sfida a tratti intensa, con diversi capovolgimenti di fronte e molto dinamismo a centrocampo. Un episodio che ha inciso sul match è stata l’espulsione rimediata da Sanè sul finire del primo tempo.

Con il Cusn Città di Caltanissetta in dieci, la partita ha visto inevitabilmente i nisseni arretrare il proprio baricentro di gioco. Il vantaggio dei padroni di casa è maturato quando mancava ormai un quarto d’ora alla fine del match con un gol di Facciponte.

Il Cusn Città di Caltanissetta, tuttavia, nonostante con l’uomo in meno e con un gol da rimontare, non s’è certo scoraggiato e ci ha creduto sino alla fine venendo ricompensato proprio al 90′ dalla rete con la quale Sammartino (nella foto), raccogliendo un invito di Alù, ha battuto il portiere della MasterPro regalando il pari finale alla sua squadra.

Per la MasterPro una vittoria, la prima in campionato, sfumata proprio sul più bello, mentre per il Cusn Città di Caltanissetta un pari pesantissimo che le ha permesso di mantenere la propria imbattibilità stagionale e la propria striscia positiva in campionato.