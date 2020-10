Promozione. Solo pari 1-1 per la MasterPro. Tonfo esterno 3-0 per il Cusn Città di Caltanissetta a Carini.

Un pari e qualche rimpianto per la MasterPro con la capolista Kamarat, ma anche una sconfitta e tanti rimpianti per il Cusn Città di Caltanissetta fuori casa con il Città di Carini.

E’ quanto ha fatto emergere il fine settimana delle due nissene nel campionato di Promozione. La MasterPro di Rosario Marcenò ha sfiorato l’impresa contro il forte Kamarat. In vantaggio nel primo tempo con Scrudato, la squadra sancataldese ha disputato un match intenso e determinato, ma nella ripresa Cannizzaro ha riacciuffato un pari che ha fatto sfuggire di mano alla Masterpro la sua prima vittoria stagionale (due pari e due sconfitte il bilancio finora) e che, invece, ha consentito al Kamarat di mantenere la testa della classifica con 11 punti.

Tonfo esterno del Cusn Città di Caltanissetta che ha perso 3-0 contro il Città di Carini. Nel primo tempo la squadra nissena ha avuto alcune palle gol ed ha anche avuto concesso un rigore che è stato fallito da Sammartino.

L’errore dal dischetto ha ringalluzzito i palermitani in gol con Virga. L’espulsione di Ferraro ha permesso ai padroni di casa di avvantaggiarsi non poco. Gallina con una doppietta ha chiuso la contesa per il Città di Carini che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

Per il Città di Caltanissetta, comunque, una sconfitta indolore, dal momento che, con 10 punti, è ad un punto dalle due capolista Kamarat e Mazarese che, di punti, ne hanno 11.