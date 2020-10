Maxi truffa di 27 milioni di euro con quattro biglietti di “Gratta e Vinci”. Dodici gli indagati.

Dipendenti ed ex dipendenti della società concessionaria dei giochi per conto dello Stato sono riusciti ad “intercettare” e incassare, tra il 2015 e il 2019, quattro biglietti del “Gratta e Vinci” per un valore di 27 milioni di euro.

E’ quanto riporta La Presse.

La Guardia di Finanza ha pertanto eseguito sequestri nei confronti di 12 persone indagate per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. Due tra i biglietti intercettati sono relativi al primo premio del lotto Super Cash, del valore di 7 milioni ciascuna, con una probabilità di vittoria stimata in uno su 15.840.000 tagliandi, e due fanno parte del primo premio del lotto Maxi Miliardario (5 miloni di euro l’uno, con una probabilità di vittoria di uno su 9.360.000 biglietti). Tra le dodici persone finite nel mirino dei finanzieri, dieci sono residenti a Roma e due a Mantova. Contro di loro la Gdf ha dato esecuzioni ai sequestri preventivi di disponibilità finanziarie, beni immobili per oltre 27 milioni di euro.

International Game Technology e la sua controllata Lottomatica Holding Srl, hanno sospeso i quattro dipendenti indagati nelle truffe. “Igt, pienamente consapevole della gravità di tale condotta, ha collaborato dal principio con le Autorità competenti, al fine di supportare le indagini sulla presunta condotta illecita e tutelare l’integrità delle attività della società e gli interessi dei propri clienti. La Società ha provveduto a sospendere dal servizio in via cautelativa i quattro dipendenti appena venuta a conoscenza dell’indagine”. Igt sta dedicando “considerevoli risorse per valutare attentamente i fatti, anche attraverso il supporto di consulenti esterni che affiancano la Società nella propria indagine interna su quanto accaduto”. Igt ha inoltre adottato “misure tempestive per rafforzare i propri processi interni, progettati per prevenire attività criminali e fraudolente e rafforzare ulteriormente i sistemi di sicurezza all’avanguardia di cui è già dotata”. (LaPresse).