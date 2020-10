L’Italia “trema”, il coronavirus dilaga: 15.199 i nuovi positivi, 127 i morti

Impennata dei nuovi casi di positivita’ al coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (ieri 89). E’ il dato piu’ alto da quando e’ ripreso a crescere il contagio. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.

Crescita leggermente meno ripida invece per le terapie intensive, +56 oggi contro il +73 di ieri, 926 in tutto, e per i ricoveri ordinari, +603 (ieri +778), per un totale di 9.057.

Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369. Si registra un nuovo record di tamponi: 177.848.

A trainare il balzo dei casi la Lombardia, che li raddoppia in 24 ore (+4.125), seguita da Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422) e Lazio (1.219). Le uniche due regioni con un incremento a sole due cifre sono Molise (22) e Basilicata (85). Il totale dei casi dall’inizio della pandemia schizza cosi’ a 449.648.

Forte incremento del numero delle persone attualmente positive: sono 12.703 in piu’ (ieri +8.736), e sono ora 155.442. Di questi, 145.459 sono in isolamento domiciliare, 12.044 piu’ di ieri.