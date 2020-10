Italia, coronavirus: “preoccupante” record, 24.991 nuovi positivi e 205 morti

Sono 24.991 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con quasi 200mila tamponi effettuati (198.952). E’ il dato più alto da inizio pandemia. Il numero delle vittime sale a 37.905, con un incremento di 205 decessi. La Regione con più nuovi contagi è la Lombardia (7.558 su 41.260 tamponi). Crescono le terapie intensive: +125 a livello nazionale per un totale di 1.536, mentre i ricoveri salgono di 1.026, per un totale di 14.981.

Più attualmente positivi che guariti dal CovidSecondo i dati del ministero della Salute, il numero degli attualmente positivi supera la cifratotale dei guariti da Covid-19. I positivi (compresi i ricoverati con sintomi, le terapie intensive e i malati in isolamento domiciliare) sono 276.457 contro i 275.404mila guariti dall’inizio della pandemia. Il dato degli attualmente positivi ha avuto un netto incremento negli ultimi giorni: soltanto il 20 ottobre, ad esempio, erano 142.739 a fronte di 255.005 guariti. Il 25 agosto, invece, i positivi erano 19.714 a fronte di 206.015 guariti.

Stabile il rapporto tra positivi e tamponi Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo record di tamponi (198.952), oltre 24mila in più di ieri. Stabile al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati.