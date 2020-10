Italia, coronavirus. “Esplodono” i nuovi casi, 2.548: mai così tanti da 24 aprile

Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco piu’ alto dal 24 aprile, quando i nuovi casi furono poco piu’ di 3mila.

A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno, 118.236, 13mila piu’ di ieri. Il totale dei casi sale cosi’ a 317.409. In lieve aumento, ma comunque nel trend degli ultimi giorni, il numero dei decessi, 24 oggi (ieri 19), per un totale di 35.918. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.