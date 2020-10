In Belgio medici positivi ma asintomatici richiamati in Ospedale per fronteggiare emergenza Covid.

In Belgio sono stati richiamati in ospedale per aiutare a fronteggiare l’impennata dei contagi da Coronavirus, i medici positivi e asintomatici. Ciò sta accadendo in quanto l’epidemia da Covid 19 ha creato non poche difficoltà alle strutture sanitarie. Pertanto, al fine di fronteggiare il numero di ricoveri in aumento, ha dovuto richiamare in corsia quei medici che erano risultati positivi ma asintomatici.

Ciò è accaduto in 10 ospedali di Liegi. A riportare la notizia è stata la Bbc che ha intervistato il dottor Philippe Devos, un medico di terapia intensiva al Chc di Liegi e presidente dell’Associazione belga dei sindacati medici: “Non c’era altra scelta” – ha dichiarato il dottor Devos.

I medici sono stati richiamati nonostante fossero positivi e asintomatici per aiutare i colleghi a far fronte all’emergenza sanitaria che sta annientando il paese per cui il Belgio si trova a serio rischio di vedere collassare il sistema sanitario nazionale.