il Fatto dei Piccoli. Covid19, il pediatra: “All’asilo con mascherina”

“All’asilo con la mascherina: protegge in questo momento in cui il Sars-CoV-2 sta correndo veloce, e grazie all’imitazione dei comportamenti dei grandi aiuta i bimbi a crescere”. A proporre di estendere l’uso della mascherina ai bambini che hanno da 3 a 6 anni, e che ora sono ‘esentati’, è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta, che spiega all’Adnkronos Salute: “A questa età i bambini sono nel periodo preoperatorio, cioè replicano nel gioco o nelle attività quotidiane quello che vedono. Dunque sfruttiamo la possibilità di imitazione di genitori e nonni, offrendo ai bimbi mascherine simili a quelle degli adulti oppure con i personaggi dei cartoni”.



“Le mascherine usate dai bambini hanno un reale effetto protettivo – aggiunge il pediatra – infatti le nostre osservazioni mostrano che abbiamo meno morbilità nella fascia over 6 anni rispetto agli anni scorsi”. Insomma, proprio grazie a mascherine, igiene e distanziamento, i bimbi si ammalano meno. “Questo andamento ancora si mantiene dopo la riapertura delle scuole, e ci porta a dire che non ci si ammala a scuola ma quando non si usa la mascherina o, nel casi degli under 6 anni, attraverso i contatti personali con i conoscenti. L’estensione dai 3 anni dell’uso della mascherina interesserebbe 1.470.000 bambini dei quali 1.400.000 la indosseranno senza problemi, mentre solo 70.000 la rifiuteranno”, stima Farnetani.