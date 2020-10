Il coronavirus dilaga: in Italia oggi 19.143 nuovi casi, è emergenza

Aumenta ancora il numero dei nuovi contagi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di coronavirus registrati (ieri erano stati 16.079).

Novantuno i morti (ieri erano stati 136), per un totale di 37.059.

Il totale dei tamponi è di 182.032.

Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva sono 1.049 (57 in piu’ di ieri), i ricoverati con sintomi 10.549 (+855). In isolamento domiciliare ci sono 174.404 persone (+15.788). Gli attualmente positivi sono saliti a 186.002 (+16.700), i dimessi/guariti 261.808 (+2.352).

Questi i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+4916), 2.280 in Campania, 2.032 Piemonte. Sono 56 i nuovi casi in Molise, la regione meno contagiata.