Il Commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri: “Momento drammatico, muoviamoci solo se necessario”.

”Siamo in un momento assai delicato per certi versi drammatico”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri (nella foto). “Il virus ha recuperato forza, capacità di espandersi, di diffondersi ed è ancora tra noi in tutto il mondo’, ha scandito invitando tutti a muoversi “solo se necessario”.

”In Italia i contagiati il 7 ottobre erano 3.677, il 14 ottobre 7.332, il 21 15.199, ieri il 28 ottobre 24.988. La progressione dell’attuale Rt determina un raddoppio ogni settimana. Questa è la cruda realtà dei numeri, ogni numero vale più di mille parole”.

E, ha avvertito il commissario, ”se la curva non si raffredda con questi numeri nessun sistema sanitario, tantomeno quello italiano, sarebbe capace di reggere”.

”Come si raffredda la curva dei contagi? Le misure del governo hanno esclusivamente questo fine, sono la minima combinazione di azioni possibili per provare a raffreddare la curva dei contagi. Bastano queste misure? Io credo che serva qualche nuovo ingrediente. Innanzitutto serve quello che io chiamo un nuovo patto di responsabilità ritrovata. Serve un sacrificio ulteriore, dobbiamo tutti muoverci il meno possibile”. (Adnkronos).