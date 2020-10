Il cibo più amato dei bambini? La pizza! Ecco le più strane del mondo

Ogni giorno, in Italia, in pizzeria si preparano e si vendono circa 5 milioni di pizze. Vale a dire circa 155 milioni di pizze al mese! Ogni anno, quindi, solo nel nostro Paese sono un miliardo e 860 milioni le pizze consumate in pizzeria o consegnate a domicilio.

Negli Stati Uniti, invece, le pizze fresche preparate e vendute in un anno sono tre miliardi, un miliardo quelle surgelate. Sono tantissime vero?

Non solo margherita. Oltre alle pizze normali, però, in giro per il mondo esistono anche un sacco di pizze strane. La fantasia dei produttori (stranieri) di pizza si sbizzarrisce in una miriade di ricette curiose o assurde. Prendi per esempio la pizza Happy Meal di McDonald: è fatta con snack di pollo, patatine, hamburger e, naturalmente, formaggio. In Italia però non si trova (per fortuna).

Per il Giappone invece Pizza Hut (una importante catena americana e mondiale di pizzerie) ha creato una megapizza: la crosta è fatta di hot dog avvolto in pancetta e rotoli di formaggio fuso. Al centro si trovano piccoli hamburger, mini panini al formaggio, salsiccia, pancetta, prosciutto, funghi, cipolla, pepe, aglio e salsa di pomodoro. La pizza viene servita con due condimenti: ketchup e sciroppo d’acero. Bleah!

Le pizze classiche possono invece cambiare forma e prendere quella di personaggi dei cartoon e del cinema: topolino, hello kitty e, per i più piccini, cuore o stella.

Infine c’è la pizza condita con sei varietà di caviale, astice marinata al cognac, aragosta fresca, salmone affumicato scozzese, carne di cervo e fiocchi (commestibili) d’oro a 24 carati. Questa pizza, realizzata a New York, costava 1.000 dollari ma, messa all’asta, è stata venduta per ben 2.400 dollari. Chissà se il compratore ha anche avuto il coraggio di mangiarla…