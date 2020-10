Giro d’Italia, Jonathan Caicedo vince la tappa sull’Etna: Almeida nuova Maglia Rosa ai centesimi

Etna (Piano Provenzana), 5 ottobre 2020 – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) ha vinto la terza tappa del 103^ Giro d’Italia, la Enna – Etna (Linguaglossa – Piano Provenzana) di 150 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giovanni Visconti (Vini Zabu’ – Brado – KTM) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).



João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) è il nuovo leader della classifica generale e indossa la Maglia Rosa.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) – 150 km in 4h02’33”, media 37.106 km/h

2 – Giovanni Visconti (Vini Zabu’ – Brado – KTM) a 21”

3 – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a 30”CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) s.t

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 37”

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Il vincitore di tappa Jonathan Caicedo, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Questa mattina avevamo deciso che avrei provato ad attaccare e andare in fuga. Ci siamo riusciti, abbiamo preso un buon vantaggio sul gruppo e poi sulle rampe dell’Etna sono riuscito a staccare Visconti. Sono molto felice per questo successo.”

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Non posso descrivere questa sensazione, è un sogno che diventa realtà, sono incredulo. Ho cercato di dare il massimo in salita per restare con i migliori. Sono in Maglia Rosa, è un sogno”.