Festa dei nonni: Bonetti, tanti morti in solitudine

“Questa festa arriva dopo mesi difficili, che hanno richiesto alle famiglie un prezzo altissimo. Tanti nonni ci hanno lasciato in solitudine, questo pensiero non deve lasciarci mai”. Così sul suo profilo Facebook la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in occasione della Festa dei nonni che si celebra oggi. Facendo gli auguri “a tutte le nonne e ai nonni del nostro Paese”, Bonetti sottolinea: “Vorrei che questa fosse la festa di una consapevolezza nuova in cui ci diciamo che abbiamo bisogno delle relazioni fondamentali, che non siamo comunità senza aver cura gli uni degli altri, che una società di solitudini non ha mai funzionato e non funzionerà mai, che tutte le generazioni sono valore e che compito delle istituzioni, responsabilità personale di noi politici, è far sì che tutte possano sostenersi l’una con l’altra. E, accanto alla cura, assicurare vigilanza e protezione e una vera inclusione. A tutti i nonni – conclude la ministra di Italia Viva – auguro felicità in questo giorno di festa, a tutti voi assicuro l’impegno per un passo nuovo”.