Eccellenza. Finisce in parità tra Nissa e Sancataldese. A Di Giuseppe risponde l’ex Tosto.

S’è concluso sul risultato di parità 1-1 il derby di campionato tra Sancataldese e Nissa. Al Tomaselli primo tempo di marca verdeamaranto con la Sancataldese in vantaggio al 25′ con il suo bomber Di Giuseppe che approfitta di una dormita della difesa nissena per infilare Keba da pochi passi.

La squadra di Alessandro Settineri, una volta in vantaggio, ha preso in mano le redini della partita. Al 38′ l’arbitro ha concesso il penalty agli ospiti dopo un fallo di Conti sullo scatenato Azzara. Dal dischetto del rigore, tuttavia, lo stesso attaccante verdemaranto s’è fatto ipnotizzare da Keba.

La Sancataldese, sempre nel primo tempo, ha espresso più gioco, ma ha anche creato decisamente più palle gol, al punto che il vantaggio 0-1 è apparso risicato rispetto a quanto prodotto nella prima frazione di gioco.

La Nissa, che ha schierato i nuovi arrivati in settimana sul mercato, e cioè La Vardera, Fricano e Priolo, ci ha messo tanta forza d’animo, ma nel primo tempo la Sancataldese è sembrata superiore ai biancoscudati.

Discorso diverso nella ripresa. Un colpo di testa di Tosto su angolo di Priolo dopo 12 minuti di gioco è finito imparabilmente nell’angolino più lontano della porta di Dolenti permettendo alla Nissa di trovare un pareggio insperato.

A quel punto la dinamica del match è cambiata. La Sancataldese, pur cercando di riportarsi avanti, ha subito, soprattutto sulle palle inattive, la Nissa. Il bomber biancoscudato De Luca ha dapprima sfiorato il gol del 2-1 di testa con palla di poco a lato, poi ha colpito la traversa risultando una spina nel fianco della difesa ospite.

La Sancataldese ci ha provato con Veneroso e Stassi, ma prima Keba ha detto “no” e poi il colpo di testa dell’attaccante entrato al posto di Di Giuseppe ad inizio ripresa è finito di poco a lato.

La Nissa ha così conquistato il secondo punto in campionato in un derby molto combattuto contro un’avversaria di valore, mentre la Sancataldese, con il punto conquistato oggi, s’è portata a quota 7 perdendo la possibilità di conquistare la terza vittoria in campionato in altrettanti confronti fin qui disputati.