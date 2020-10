Covid, per aggirare il Dpcm festeggiano il compleanno in autogrill

Festa di compleanno in un’area di sosta in A14 per aggirare i divieti del nuovo dpcm. E’ successo in Puglia, dove un gruppo di 15 persone ha pensato di organizzare un party in barba alle nuove norme anti-Covid, proprio in un’area dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Questi punti ristoro, infatti, non devono sottostare all’obbligo di chiudere i battenti alle 18 come per tutti gli altri ristoranti e locali italiani.

Sui social, riporta il Messaggero, erano stati in molti a proporre scherzosamente di ritrovarsi proprio in questa sorta di zone franche per feste e serate in compagnia. Qualcuno ha pensato bene di passare dalle parole ai fatti, organizzando ad Acquaviva delle Fonti una maxi festa di compleanno. Le immagini, risalenti allo scorso 29 ottobre, hanno immediatamente fatto il giro del web.