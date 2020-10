Covid, Conte “tranquilizza” gli italiani: “Serve cautela ma non manderemo la polizia nelle case private”

“Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le nuove misure del dpcm. “La curva dei contagi sta risalendo, non ci possiamo permettere distrazioni – aggiunge Conte -. Dobbiamo migliorare i comportamenti anche in abitazioni private, le feste in casa sono insidie pericolose”.

Locali chiusi alle 24 e niente più feste – Locali chiusi alle 24, consumi solo ai tavoli dalle 21 con stop dei consumi all’esterno di bar e pub per evitare assembramenti. Queste sono alcune delle indicazioni del dpcm illustrato dal premier, che aggiunge: “Discoteche e sale da ballo il governo non le ha mai riaperte: resteranno chiuse. Nei locali pubblici non saranno più consentite feste, a meno che non siano connesse a cerimonie come matrimoni o battesimi, e anche in questi casi con il limite di trenta partecipanti”.

“Non vogliamo un nuovo lockdown” – Il premier chiarisce che “il nostro obiettivo è molto chiaro: dobbiamo evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato. La vita sociale ed economica ha ricominciato a correre, gli indici economici sono positivi, dobbiamo ricominciare a correre per preservare il tessuto produttivo e la salute”.

“Italia meglio di altri Paesi, nessuna distrazione” – Le misure inserite nel nuovo Dpcm, precisa Conte, “ci consentiranno di affrontare questa nuova fase dell’epidemia. Alcuni Paesi sono in una situazione molto critica, in Italia la situazione è migliore ma non possiamo permetterci distrazioni, non possiamo abbassare il livello di concentrazione”. Misure molto più restrittive di quelle adottate, aggiunge, “sarebbero sproporzionate e rischierebbero di non essere rispettate. Ci impegniamo a non adottare misure più severe di quelle necessarie e tenere sotto controllo la curva”.

Sport da contatto solo per professionisti e dilettanti – Conte va avanti spiegando che “non saranno consentite le partite di calcetto e di basket che tanto ci piacciono, non sarà consentito lo sport da contatto amatoriale mentre proseguirà per le società professionistiche e dilettantisitche che rispettano le linee guida”.

Scuola, “no alle lezioni a distanza” – Sull’ipotesi di un ritorno alla didattica a distanza Conte spiega che “non c’erano e non ci sono ora i presupposti. Per la scuola abbiamo fatto tanti sacrifici in termini di investimento di risorse e impegno per far tornare i ragazzi a scuola in sicurezza perché la scuola è un asset privilegiato da tutelare. Continueremo a farlo. Dalle verifiche nell’ambito della scuola le condizioni di sicurezza si stanno rivelando efficaci anche per la responsabilità dei docenti, del personale e dei ragazzi. Non si creano generalmente focolai, ma dobbiamo stare attenti a tutto quello che ruota attorno alla scuola”.

Trasporti, “situazione critica: monitoriamo” – Conte ammette che “quella dei trasporti è una situazione sicuramente critica, perché al di là degli sforzi del contingentamento è chiaro che ci sono momenti di affollamento. Dobbiamo evitarli, continueremo a monitorare la situazione e a investire per garantire la sicurezza”.