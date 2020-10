Coronavirus, Varese: 1.902 nuovi positivi in un giorno

I pazienti Covid occupano quasi la meta’ dei letti all’ospedale di Circolo di Varese, provincia dove nella sola giornata di mercoledì 28 ottobre si sono registrati 1.902 nuovi positivi. Si tratta di oltre 200 malati su 500 posti, di questi 25 in terapia intensiva e altrettanti che respirano con l’aiuto del casco Cpap.

Per questo si stanno riconvertendo un centinaio di altri letti all’ospedale di Circolo – individuato come Hub Covid -ma se il trend non cambiera’ “nel giro di una settimana non saranno sufficienti” spiegano dalla struttura parlando di una “situazione grave”. Questo significa che pazienti con il coronavirus potrebbero essere inviati negli altri ospedali della provincia.