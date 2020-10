“Misure messe in atto per ridurre l’opportunita’ delle persone di riunirsi aiuteranno ma sta anche a noi prendere decisioni su come ci riuniamo con gli altri, che sia in un ristorante, in un bar o a casa. Dobbiamo essere in grado di socializzare ma minimizzando i rischi”. Lo ha detto la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Oms rispondendo a una domanda sull’efficacia dell’ultimo dpcm varato in Italia.