Cgil Fp. “Preoccupazione per le problematiche che interessano la gestione della Srr Sud”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa della Cgil Fp tramite Paolo Anzaldi e Rosanna Moncada (nella foto) sulla questione legata alla gestione della Srr.

“Rappresentiamo grande preoccupazione per le problematiche che interessano la gestione della SRR nel suo complesso e che riguardano importanti criticità legate alla mancata adozione di provvedimenti in termini di gestione e di occupazione.

Il mancato riscontro da parte del Presidente della SRR SUD ci lascia alquanto preoccupati considerato che l’unica risposta che abbiamo ricevuto è stata attraverso la stampa con dichiarazioni che se da una parte ci hanno definito faziosi, per quanto avevamo rappresentato , allo stesso tempo hanno confermato che sussistevano i ritardi nei pagamenti per le due unità in forza alla SRR SUD.

La polemica attraverso la stampa non ci interessa , chiediamo un confronto costruttivo che guardi alla salvaguardia dei lavoratori e che garantisca la gestione dei rifiuti della zona sud della nostra Provincia all’insegna dell’efficienza in termini di servizio e di occupazione.

Per questo abbiamo reiterato e sollecitato un incontro sindacale includendo tutte le problematiche rappresentate con le richieste precedenti e che hanno riguardato l’intera gestione della SRR SUD con una particolare riferimento all’adozione della pianta organica prevista e già approvata dal Direttore Generale e dal Presidente della Regione Sicilia di cui alla nota n 9385 del 01.03.2017.

Abbiamo anche chiesto un incontro per la situazione dei lavoratori dipendenti la Ditta General Service di Gela e operanti presso il TMB Timpazzo perché molto preoccupati per il futuro occupazionale di costoro.

Ci riserviamo anche di interloquire con il Dipartimento Regionale competente se ciò dovesse essere di aiuto per garantire la tutela per tutti i lavoratori coinvolti.

Il Responsabile FP CGIL Paolo Anzaldi

La Segretaria Generale Fp Cgil Rosanna Moncada