Carlo Conti positivo al Covid. Condurrà “Tale e quale Show” direttamente da casa.

Carlo Conti è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore televisivo con un post su Instagram: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

Il noto conduttore di Rai1 al momento non avrebbe registrato alcun sintomo, tanto che sarà lui stesso a condurre la trasmissione del venerdì di Rai1, “Tale e Quale Show” presentata in maniera alternativa direttamente da casa come riportato dall’ANSA.

Carlo Conti si trova in isolamento e sotto controllo medico qualora dovessero manifestarsi dei sintomi. La positività al tampone molecolare è stata verificata in seguito ai test che vengono svolti prima di ogni puntata, per garantire la messa in onda in sicurezza della trasmissione.