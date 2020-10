Campofranco. Avviato il servizio di scuolabus anche per gli studenti di Scuola media.

CAMNPOFRANCO. Con l’inizio, tra tante difficoltà, dell’anno scolastico, inizia anche il servizio dello scuolabus che per la prima volta nella storia, sarà anche per i ragazzi della scuola media.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. A deciderlo è stata la Giunta su iniziativa del vicesindaco con delega alle politiche scolastiche Francesca Di Giovanni.

Avere esteso il servizio, offerto gratuitamente per le famiglie, ha richiesto maggiore lavoro e soprattutto programmazione precisa con il vantaggio che tutte le scuole da quest’anno verranno ospitate nella scuola media di via Piave, dopo la chiusura per inagibilità e rischio crollo del plesso Don Bosco.

Sono stati stabiliti 13 punti di raccolta nei quali gli studenti saliranno sullo scuolabus per essere nuovamente accompagnati negli stessi punti di raccolta al termine delle lezioni, con quattro turni di viaggio in cui lo scuolabus effettuerà i suoi viaggi ospitando tutti e 44 posti, avendo un tempo di percorrenza inferiore a 15 minuti come da norma anticovid.

Sullo scuolabus, oltre all’autista Peppe Costanzo, saranno presenti anche due assistenti del Servizio Civile Universale che garantiranno il corretto rispetto delle norme e lo “stare bene” durante il trasporto.

“Da quest’anno – ha spiegato il sindaco – abbiamo voluto migliorare e ampliare l’offerta dando un’opportunità in più a tutti, un servizio offerto in maniera completamente gratuita. Speriamo nel buon senso di tutti, anche delle famiglie che non potranno più avere il servizio porta a porta ma dovranno accompagnare i propri figli a distanza di qualche metro”.