Caltanissetta. Nominato il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia. Presidente è Vincenzo Lo Muto.

Il Presidente del Circolo territoriale “Fratelli D’Italia – Caltanissetta”, Ing. Vincenzo Lo Muto, nella qualità di Coordinatore Cittadino ha nominato, in conformità a quanto previsto dallo statuto del partito, il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia che risulta così composto: Presidente Vincenzo Lo Muto (nella foto), Portavoce Michelangelo Lovetere, Organizzazione Antonella Tumminelli, Affari Legali Rodolfo Mauceri, Tesoriere Michele Villa, Propaganda Loredana Faraone,

Il nuovo direttivo, si propone di sviluppare proposte politiche e formative, vocate a favorire la crescita del partito e per costruire, dalla base, l’alternativa politica all’attuale consiliatura pentastellata, facendo un’attenta opposizione, fuori dal consiglio comunale, per il bene della città.

Giorgia Meloni oggi rappresenta una grande leader nazionale ed europea, e un direttivo territoriale ambizioso non può, non essere in linea con un partito che ambisce a governare l’Italia.

Il neo coordinatore Cittadino sottolinea inoltre, che l’attività di Fratelli d’Italia sul territorio nisseno dovrà avere, rispetto al passato, un “cambio di passo”, più vocato al pragmatismo e all’ascolto delle istanze dei cittadini. Un partito strutturato in rete e moderno, con uno sguardo rivolto non solo ai problemi locali, ma anche alle grandi tematiche nazionali ed europee.

L’On Carolina Varchi, deputato nazionale del Collegio di Caltanissetta, palesa soddisfazione per la nascita del nuovo direttivo cittadino, contraddistinto da soggetti che, in ambito politico e professionale, godono di stima e indiscussa professionalità e che sapranno rappresentare un effettivo punto di riferimento per tutti coloro che vedono nel partito guidato da Giorgia Meloni una nuova e valida prospettiva politica per la crescita della città.