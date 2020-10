Caltanissetta: Eclettica ospiterà il Campionato Regionale FISR

Questo weekend la pista di pattinaggio di via Rochester diventerà il palcoscenico del Campionato Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici – Comitato Regionale Sicilia.

La Street Factory di Eclettica, realtà nata per promuovere la rigenerazione urbana, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di Roller e non solo.

Sabato 10 e domenica 11 si svolgerà un evento affascinante patrocinato dal Coni, dal Comune di Caltanissetta e dalla FISR. Tutto avverrà nel rispetto di tutte le normative anti Covid e, proprio per garantire la massima precauzione, il Campionato si svolgerà a porte chiuse.

“Daremo il nostro contributo per portare avanti in sicurezza il progetto di ripresa delle attività sportive in quanto percorso fondamentale di crescita ed educativo nella vita dei giovani” hanno commentato gli organizzatori.

Le discipline che verranno disputate delle categorie maschili e femminili sono: Roller Cross, Slide, Free jump, High jump, Speed slalom, Classic slalom singolo, Classic slalom coppia, Battle slalom