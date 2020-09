Vallelunga, Liboria Di Gangi nominata assessore

VALLELUNGA PRATAMENO – In data 2 settembre 2020 il Sindaco avv. Tommaso Pelagalli ha provveduto a nominare il 4° assessore nella persona di Liboria Di Gangi: una presenza in giunta della quota di genere che risultava mancante dopo le dimissioni della Sig.ra Ministeri e della Sig.ra Notaro. “Nell’augurare un proficuo lavoro alla neo assessore – scrive in una nota il primo cittadino – mi è particolarmente gradito ringraziarla pubblicamente per aver accettato di buon grado l’invito, malgrado il poco tempo rimasto alla fine del mandato. A lei ho affidato le deleghe alla Famiglia, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Cultura e Istruzione. Al contempo, voglio ringraziare, per il lavoro svolto nell’interesse della cittadinanza, anche gli attuali amministratori e quelli che si sono in precedenza avvicendati in questi anni e con i quali abbiamo condiviso con responsabilità e dedizione l’impegno amministrativo”