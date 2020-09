Sutera, il segretario provinciale PD incontra iscritti e simpatizzanti

SUTERA – L’altro ieri, a Sutera, si è svolto l’incontro degli iscritti e dei simpatizzanti al PD con il segretario provinciale Peppe Dicristina. “E’ stato un proficuo e gradevole incontro – dice il Segretario del PD di Sutera Nino Pardi – abbiamo presentato il circolo al Segretario Provinciale sottolineando il fatto che è già un buon risultato averlo fatto rinascere a Sutera e che ci sono già altri simpatizzanti che chiedono la tessera del PD. Cogliendo l’occasione della presenza del Sindaco Grizzanti abbiamo anche parlato dell’attività amministrativa puntualizzando che c’è bisogno di un cambio di passo: l’adozione del Piano Regolatore Generale e del Piano Particolareggiato che giace da due anni fermo per problemi burocratici, l’attivazione del Piano Amianto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi si è arenato dopo che è stato approvato in consiglio comunale, una maggiore attenzione al Borgo Rabato per incentivare le persone o gli artigiani a farlo rivivere e per una sua continua manutenzione. Sono tutte problematiche che se risolte servono per dare una marcia in più all’attività amministrativa e il PD è pronto a collaborare per delle soluzioni.” Il dibattito è continuato affrontando l’annoso problema della viabilità, problema cardine che penalizza soprattutto un paese turistico come Sutera. In conclusione l’intervento del Sindaco che ha sottolineato diverse priorità della sua amministrazione tra cui la realizzazione della casa anziani per la quale esiste già un progetto esecutivo. Il Segretario Peppe Dicristina ha chiuso gli interventi mostrandosi disponibile a tutte le istanze che il territorio vuole inoltrare sia alla Regione che al governo nazionale ed è rimasto contento dall’accoglienza e dall’ambiente oltre che dalla bellezza naturalistica, paesaggistica e architettonica del nostro paese. Ha proposto subito di attivare le vie possibili per pubblicizzare maggiormente la Magna Via Francigena che è un percorso di 180 chilometri tra Palermo e Agrigento e dove una tappa importante di sosta è proprio Sutera. Durante i saluti Peppe Dicristina ha pensato già di programmare qualche altro appuntamento del PD provinciale a Sutera.