Sospensione del servizio di assistenza specialistica nelle scuole: soddisfatta la presidente VI Commissione Caruso dopo incontro con Nuccio Di Paola

La Presidente della VI Commissione Consiliare Angela Caruso, si ritiene soddisfatta dell’incontro svoltosi ieri mattina presso la Sala gialla del Comune di Caltanissetta, in presenza del Deputato Regionale del M5S Nuccio Di Paola, del Sindaco Roberto Gambino, dell’ Assessore per le Politiche Sociali e Giovanili Concetta Andaloro, di una delegazione degli Assistenti Igienico Personale, del Sindacato di base e dei Genitori di minori diversamente abili.

Nel corso dell’incontro, come concordato telefonicamente qualche giorno fa dal Presidente della VI Commissione Angela Caruso ed il Deputato Di Paola, si è affrontata la spinosa problematica inerente la sospensione del servizio di Assistenza Specialistica nelle scuole. Sono stati definiti​ diversi aspetti, utili a fare chiarezza su alcuni passaggi Istituzionali, al fine di trovare una strategia operativa ed organizzativa all’interno di una vicenda piuttosto complessa, che richiede risposte urgenti e concrete. A tal proposito, l’Onorevole Di Paola ha esposto le istanze portate avanti e l’impegno profuso​ su una questione che vede leso il diritto allo studio di minori deboli, figli speciali di tutti noi. Infatti, proprio nel pomeriggio sarà presente ad un incontro all’Ars​ per​ avere aggiornamenti sulla richiesta di proroga dell’assistenza specialistica per tutto l’anno scolastico. Successivamente si procederà​ con altre azioni congiunte, affinché si possa dare​ continuità in futuro ad un servizio prezioso ed insostituibile come quello svolto dagli Assistenti Igienico Personale. Inoltre, il Sindaco Roberto Gambino ha fatto presente che ha già richiesto​ per il tramite del Consiglio Regionale Anci alla Regione, l’emissione delle linee guida per i servizi aggiuntivi ed integrativi.

Il Presidente della VI Commissione Angela Caruso esprime piena fiducia su un possibile risvolto positivo della situazione, al fine di garantire il diritto allo studio di tanti bambini diversamente abili e​ salvaguardia del posto occuazionale di circa 100 Assistenti Igienico Personale.

I convenuti all’incontro hanno più volte ringraziato l’Onorevole Di Paola, il Sindaco e tutta​ l’Amministrazione per la sensibilità e l’attenzione ad una problematica così delicata.