Serradifalco. Applausi per Leonardo Latona al 63° Festival dei Due Mondi a Spoleto.

SERRADIFALCO. Ancora una passerella di prestigio per Leonardo Latona. Il fagottista serradifalchese è stato infatti tra i protagonisti nell’ambito del concerto di chiusura del 63° Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Per il musicista serradifalchese è stata l’occasione per esibirsi in un concerto per altro diretto da un autentico colosso della musica italiana come il maestro Riccardo Muti.

Il concerto s’è svolto in piazza Duomo. Qui il noto mestro d’orchestra ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di cui lo stesso Leonardo Latona è uno dei componenti. Il programma è stato arricchito dalla presenza del soprano Rosa Feola. Il concerto è stato replicato l’indomani a Ravello.

Leonardo Latona, grazie a questa importante passerella, ha destato un’impressione così positiva che il teatro lirico di Spoleto gli ha offerto di lavorare al suo interno come primo fagotto da metà settembre in occasione della rappresentazione in teatro del Rigoletto.

Il tutto nell’ambito di un evento che ha ancora una volta confermato il talento di Leonardo Latona che, a dispetto della sua ancor giovane età, continua a proporre un talento musicale davvero ammirevole.