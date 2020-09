San Cataldo. Prosegue l’attività dell’Emporio della Solidarietà nella Chiesa Madre

SAN CATALDO. L’attività dell’Emporio della Solidarietà nella Chiesa Madre di San Cataldo non si è fermata neanche in periodo estivo grazie al lavoro instancabile di diversi volontari che hanno assicurato il servizio per i tanti che si sono recati nella sede della Caritas.

E’ stato anche reso conto che è possibile portare vestiti in buono stato, lavati e stirati da mercoledì 16 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dal giovedì seguente dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (si chiede di portare vestiti invernali per uomo, donna, bambino).

L’Emporio della Solidarietà è situato nei locali di Via Roma (davanti la Chiesa Madre), i vestiti vanno portati lì e non lasciati in Chiesa Madre. Per qualsiasi informazione è possibile mandare un messaggio in questa pagina Facebook, oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@madrice.it la risposta è immediata.

In questi tempi difficili in cui l’emergenza sanitaria internazionale a motivo del Covid-19 ha reso ancora più evidente il disagio economico e sociale di tanta parte della popolazione (anche di tanti che vengono dai diversi comuni della nostra provincia), il servizio della Caritas della Chiesa Madre è stato, e continua ad essere, un servizio importante ed efficace per aiutare a supportare questo disagio