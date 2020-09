La Srr Ato 3 ha aderito alla campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata promossa dall’Anci con il consorzio Conai.

Il Presidente della SRR ATO 3, dott. Giuseppe Sebastiano Catania, che comprende i Comuni della zona Nord della Provincia di Caltanissetta, ha comunicato che , nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata e nell’imminenza dell’avvio del servizio integrato di igiene urbana, la Società ha aderito alla campagna di comunicazione locale promossa dall’ANCI.

La campagna è portata avanti in sinergia con il Consorzio CONAI, e propone un progetto che si pone, come obiettivi generali, quello di informare, sensibilizzare, educare i cittadini sulle modalità di conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo alla raccolta differenziata domestica e non domestica.

Il progetto, che prevede un costo di circa 36.700 euro, verrà finanziato al 95% dal Consorzio CONAI.