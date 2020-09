Itf junior Città di Palermo, 6 settembre al via le qualificazioni: la palermitana Giorgia Pedone è la prima testa di serie nel tabellone femminile

Cresce l’attesa per la VI edizione del Torneo Internazionale Itf junior maschile e femminile Città di Palermo in programma sui campi in terra rossa di viale del Fante.

Domenica 6 settembre (inizio ore 9) il via ufficiale con la disputa delle partite qualificazioni, seguite due giorni dopo dalla partenza dei tabelloni principali. Sabato 12 settembre invece calerà il sipario con le due finali. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, Supervisor Itf Riccardo De Biase.

Il torneo, solo per quest’anno, sarà di grado 4 a causa delle problematiche legate all’ospitalità alberghiera in virtù delle normative anticovid. Ospitalità che negli anni scorsi è sempre stata a carico dell’organizzazione. Dal 2021 l’evento tornerà di grado 3, così come a giugno tornerà il Trofeo Antonino Mercadante, prova di categoria 1 Tennis Europe under 14 e tra le più importanti nel panorama internazionale.

Nonostante le difficoltà però, la dirigenza del glorioso sodalizio palermitano ha voluto a tutti i costi mantenere per il 2020 la manifestazione, dalla quale negli anni scorsi sono passati giocatori e giocatrici quali Jannik Sinner, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Lisa Pigato ed Elisabetta Cocciaretto.

Ma veniamo a quest’anno. Sono numerosi, come del resto era prevedibile, i giovani italiani e le giovani italiane al via.

A Palermo si esibiranno, tra gli altri, i romani Daniele Minighini e Nicolò Ciavarella, l’atleta di casa Gabriele Piraino vincitore nel 2019 del Torneo dell’Avvenire in finale proprio su Ciavarella, il messinese Leonardo Gagliani e il campano Mariano Tammaro. Completano il quadro delle prime otto teste di serie, il britannico Giacomo Revelli, il danese Richard Biagiotti e il francese Alexandre De Villepin.

In campo femminile invece, n. 1 del seeding Giorgia Pedone del Ct Palermo, seguita dalla ligure Denise Valente, dalle altre due tenniste del Ct Palermo Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato, dall’olandese Sanne Shalekamp e dall’argentina Tiziana Rossini. Chiudono il quadro delle teste di serie la marchigiana Federica Urgesi e l’olandese Danique Havermans.

“Avevamo due tornei in programma quest’anno – spiega il deputato allo sport Marco Valentino – quello Tennis Europe under 14, in calendario a giugno in piena emergenza Covid, non si è svolto; l’under 18 invece, con la ripresa dell’attività internazionale, è stato possibile organizzarlo anche per la nostra grande determinazione nel volerlo a tutti i costi. Sarà una manifestazione di buon livello, con chiaramente una grande presenza di atleti italiani, alcuni dei quali del nostro circolo, che sono certo si disimpegneranno al meglio delle loro possibilità”.

“Puntiamo molto sul settore giovanile – afferma il vicepresidente Giorgio Lo Cascio – volevamo fortemente questa manifestazione che vedrà nel tabellone principale, tra singolare maschile e femminile, ben sei atleti del nostro sodalizio. Appena abbiamo avuto il via libera per poter organizzare il torneo si è subito messa in moto la macchina organizzativa gestita in modo impeccabile dal nostro direttore tecnico, ovvero il maestro Alessandro Chimirri. Nel 2021 saremo ancora più carichi in quanto tornerà il Trofeo Antonino Mercadante”.

“E’ sempre un piacere giocare in casa davanti al pubblico amico – dice il classe 2003 Gabriele Piraino – mi sono preparato al meglio per questo torneo al quale sono molto legato. Spero di fare bene sia in singolo che in doppio insieme al mio storico partner Matteo Iaquinto”.