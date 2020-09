In Italia nelle ultime 24 ore casi di positività al Covid in leggero aumento. Nessuna Regione a zero casi.

In Italia cresce ancora, se pur leggermente, la curva del contagio passando nelle ultime 24 ore da 1326 a 1397 (+71). Sono questi alcuni dati forniti nel quotidiano bollettino del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 10 mila in meno rispetto a ieri (da più di 100 mila di ieri a 92 mila di oggi).

In aumento il numero delle persone ricoverate i terapia intensiva (+ 11) per un totale di 120. In Italia attualmente si registrano 28.915 casi positivi.

Di questi 1.505 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 120 in terapia intensiva. Complessivamente sono 272.912 i casi di Coronavirus in Italia.

I guariti sono 208.490 (+289 nelle ultime 24 ore, ieri erano 257 ) e i morti 35.507 (+10, ieri erano 6). Nessuna regione ha registrato zero casi.