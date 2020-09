Gela: evacuato edificio per fiamme, citta’ “capitale incendi”

Nella “capitale degli incendi notturni”, cioe’ Gela, i piromani tornano a farsi sentire seminando il panico. Quattro vetture danneggiate da un rogo doloso, nuclei familiari evacuati e prospetto di un edificio annerito e danneggiato. E’ il bilancio di una notte di fuoco a Gela, in via Livorno davanti al civico 88. I piromani, secondo un primo accertamento effettuato dai vigili del fuoco e dagli agenti del Commissariato di Polizia, hanno preso di mira una Fiat 600 andata completamente distrutta.

Le fiamme si sono propagate velocemente su una Chevrolet parcheggiata davanti alla Fiat. Danneggiate leggermente anche una Fiat Punto ed una Mercedes classe A. Le fiamme hanno distrutto anche l’impianto di energia elettrica ed il prospetto dell’edificio che si eleva su tre piani. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare lo stabile di via Livorno mentre le fiamme lambivano il portone d’ingresso dell’edificio. Riprendono, cosi’, gli incendi delle autovetture in citta’ dopo lo “stop” durante il lockdown.

Secondo quanto trascritto dalla Direzione investigativa antimafia, nella seconda meta’ del 2019 si sono registrati 426 danneggiamenti, tra questi 128 roghi notturni. L’85% degli incendi registrati lo scorso anno in provincia di Caltanissetta e’ avvenuto a Gela, la capitale del fuoco per ritorsione o anche per “estorsione”. Il fenomeno degli incendi era stato affrontato anche nella relazione della Dia relativa al primo semestre del 2019. E’ stato evidenziato infatti che fino al 28 agosto nella citta’ di Gela c’erano stati 156 danneggiamenti, 48 di questi erano avvenuti con il fuoco. (Foto di repertorio)