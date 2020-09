Caltanissetta Protagonista, interrogazione scuola problematiche coronavirus

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista,

premesso che la data di inizio delle scuole era nota ormai da tempo, tranne che un’improvvisa amnesia abbia potuto colpire amministratori e tecnici comunali durante l’estate e che quindi possano aver dimenticato che a settembre, ormai da decenni, inizia l’anno scolastico;

visto che era ampiamente previsto che gli effetti del Covid e i relativi decreti prevedessero norme e comportamenti restrittivi in ordine a distanziamenti, sanificazioni e quant’altro;

considerato che a ridosso dell’anno scolastico le strutture comunali non siano state minimamente rese idonee (in verità non soltanto dall’Ente Comune);

avendo appreso che diverse scuole elementari e medie non hanno avuto alcun aiuto da parte del Comune per rendere più agevole la ripresa dei corsi scolastici e che anzi talune promesse siano state completamente disattese (vedi disponibilità dei locali comunale di Via della real Maestranza);

Interrogano il Sig Sindaco