Calcio, riunione in Prefettura: Nissa-Sancataldese del 6 settembre a porte chiuse

Nella serata del 4 settembre si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Assessore allo sport di questo capoluogo, per un approfondimento sulle condizioni relative allo svolgimento dell’incontro di calcio del prossimo turno di Coppa Italia – Campionato di Eccellenza tra le compagini calcistiche della Nissa e della Sancataldese in programma per domenica pomeriggio presso lo stadio comunale “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

Durante la riunione, tenuto conto che la partita è inserita nel calendario della Coppa Italia – Campionato di Eccellenza, si è rilevato che alla luce del vigente quadro normativo che disciplina gli eventi e le competizioni sportive nell’attuale situazione emergenziale, l’anzidetta competizione rientra tra quelle da disputarsi a porte chiuse senza la presenza del pubblico.

Sono stati, inoltre, disposti mirati servizi di vigilanza e controllo nelle aree prospicienti lo stadio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.