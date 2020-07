Tentativo di screditare la deputata Azzurra Cancelleri e il marito, solidarietà del gruppo M5S all’Ars

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime solidarietà alla deputata M5S alla Camera, Azzurra Cancelleri, vittima, a quanto si apprende dalla stampa, assieme al marito Santino Lo Porto, di un tentativo di ‘mascariamento’ che sarebbe stato messo in atto dal sindaco di Santa Caterina di Villarmosa allo scopo di screditare la coppia sui social.

Episodi vigliacchi come questo – afferma il capogruppo Giorgio Pasqua – non fanno altro che confermare come l’attività dei portavoce M5S, sempre al servizio della collettività, sia spesso una spina nel fianco, da togliere con tutti i mezzi possibili, per chi opera nel torbido. Ad Azzurra e Santino vadano la nostra vicinanza e il nostro caloroso abbraccio”.