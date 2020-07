Riparte l’Italia. Il tour virtuale del M5S tocca la Sicilia

“Sarà la Sicilia la protagonista del tour virtuale del Movimento 5 Stelle , denominato Riparte l’Italia. Si tratta di una serie di dirette social con le quali i portavoce del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali raccontano quanto fatto e si confrontano con i cittadini in un format che sta attraversando tutte le regioni d’Italia.

L’appuntamento con la Sicilia è in programma lunedì 13 luglio alle ore 20.30. A condurre la diretta saranno come sempre i portavoce M5S al Senato Danilo Toninelli e Paola Taverna. La diretta trasmessa sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle e sugli altri canali social prevede la presenza già confermata dei ministri del governo Conte Nunzia Catalfo, Lucia Azzolina, e del vice ministro Giancarlo Cancelleri.

Saranno presenti inoltre molti sindaci Cinquestelle siciliani e parlamentari nazionali ed europei. “Lo scopo di questo appuntamento – spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giorgio Pasqua – è quello di informare la cittadinanza sui provvedimenti messi in atto dal governo ma anche raccontare quanto stiamo facendo noi in Sicilia e sui risultati ottenuti, sebbene da forza d’opposizione.

Ampio spazio avranno i nostri sindaci che insieme ai consiglieri comunali, sono il vero fronte politico del Movimento 5 Stelle sul territorio. Sappiamo bene che gli incontri virtuali non possono sostituire le piazze e il contatto diretto con la cittadinanza ma risulta fondamentale avere senso di responsabilità in una fase tanto delicata per il nostro Paese, con l’emergenza epidemiologica che speriamo di poterci lasciare alle spalle” – conclude Pasqua.