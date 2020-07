Lampedusa, sindaco: “Hotspot isola è pieno”

“In linea tecnica a Lampedusa le cose stanno andando bene, nel senso che anche con tantissimi sbarchi il sistema sta funzionando. Noi abbiamo un sistema per cui tutti coloro che sbarcano vengono portati sul molo e visitati, poi trasferiti all’interno del centro di accoglienza. Il problema è che l’hotspot oggi è pieno.

Abbiamo avuto costantemente 700-800 persone al giorno perché gli sbarchi sono aumentati in maniera esponenziale. Nell’arco di una giornata abbiamo circa 16-17 sbarchi. Quindi non c’è neanche il tempo di trasferire le persone con le motovedette sulla terraferma, che immediatamente si riempie. Per fortuna non è come qualche mese fa quando arrivavano 200 persone a sbarco, ora su ogni imbarcazione ce ne sono 17-18, quindi siamo salvi per questo motivo. Dall’inizio del covid ad oggi, con tutti i tamponi fatti e le precauzioni prese, non abbiamo avuto neanche un migrante positivo”.

Lo ha detto Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Res Publica” su Cusano Tv Italia. “Dal punto di vista della sicurezza sanitaria – ha aggiunto Martello -, l’ordinanza va bene, anche perché noi ci siamo sempre comportati secondo le indicazioni di questa nuova ordinanza. E’ una marcia in più per affrontare un problema che va affrontato con attenzione e cautela”.