Sicilia, scontro di tre veicoli: 74enne morto schiacciato dalle lamiere

Tragedia questa mattina sulla Palermo-Agrigento. Un uomo di 74 anni, Calogero Lo Monte, è deceduto dopo che con il suo mezzo, un Fiat Fiorino, si è scontrato con un furgone frigo e una terza vettura. Lo Monte era originario di Campofelice di Fitalia, ma residente a Villabate.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Misilmeri, nei pressi del distributore di carburanti. Il manto stradale, in quel momento, era viscido a causa dell’abbondante pioggia caduta nelle ultime ore. L’uomo a bordo del Fiorino è rimasto incastrato e per tirarlo fuori sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare la morte, la polizia stradale che sta conducendo le indagini per capire la dinamica dell’incidente e i carabinieri. Feriti gli altri conducenti dei rispettivi mezzi che sono stati trasportati in ospedale.