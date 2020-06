Prostituzione a Caltanissetta: carabiniere si finge cliente e scopre “giro”

Ci sono anche i coniugi Vincenzo Riccobene, 54 anni, commesso della procura e Adriana Maria Toro Graviria, 38 anni, colombianta tra le quattro persone arrestata a Caltanissetta dai carabinieri, a vario titolo, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Mentre lui vive in casa della madre lei viveva in un appartamento alla Cittadella, quartiere bene della citta’, dove insieme ad altre ragazze sudamericane, secondo la ricostruzione degli investigatori, esercitava l’attivita’ di prostituzione. I due avevano preso in affitto l’appartamento da una famiglia nissena ignara di quanto accadeva al suo interno. Le indagini sono partite dall’intuizione di un sottufficiale dei carabinieri che aveva visto un annuncio telematico.

Quest’ultimo fingendosi un cliente e’ entrato nell’appartamento alla Cittadella, dove e’ stato accolto da una sudamerciana che aveva subito fatto presente che la prestazione sarebbe costata 50 euro. Immediatamente hanno fatto irruzione gli altri militari dell’Arma. In quella casa oltre all’arrestata Adriana Maria Toro Graviria, e alla donna che aveva aperto la porta, si trovavano un giovane cliente e un’altra colombiana, tutte con la sola biancheria intima. (ANSA).