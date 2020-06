Mussomeli, emergenza coronavirus. Unica processione contingentata del Corpus Domini

MUSSOMELI – Diramato l’avviso della Parrocchia Madrice, a conferma di quanto stabilito precedentemente dal Vescovo mons.,Mario Russotto , relativo alla Solennità del Corpus Domini con le modalità dell’unica processione eucaristica della Chiesa Madre.

Così dalla Parrocchia Madrice: “A motivo delle norme sul distanziamento, quest’anno la processione del Corpus Domini subirà notevoli variazioni rispetto agli anni precedenti ma non nel percorso che sarà la consueta Via dei Santi.

E’ prevista una sola Processione, quella di domenica 14 giugno, giorno della Festa e sarà composta esclusivamente dai Sacerdoti, dal Diacono, dai Ministranti, dalle Suore, da 4 Ministri straordinari della Comunione, da 2 Mazzieri per ogni Confraternita, 2 Confrati per Congregazione e dalle Autorità civili e militari.

Non ci sarà la banda musicale, nessuna bandiera o altro vessillo confraternale né il baldacchino.

Sono vietate le “figureddri”. E’ auspicabile addobbare i balconi con lenzuola, coperte o manifesti con immagini eucaristiche.

Purtroppo è vietato ai fedeli di mettersi in processione o di formare il corteo alla fine di essa.

L’invito è di salutare, pregare ed onorare il Santissimo dai propri balconi, davanti casa o facendo ala (evitando assembramenti) al Suo passaggio nel percorso per la Via dei Santi.

Come si nota, mancheranno diversi componenti esteriori della pietà popolare ma è forse l’occasione per rivivere interiormente il vero significato dell’Eucaristia, di Gesù Sacramentato che percorre le nostre stesse strade.

N.B. – Nel rispetto delle citate norme, la Parrocchia Madrice ha una capienza di poco più di 100 posti.

Pertanto, sarebbe opportuno che per il giorno della Festa del Corpus Domini ci fosse un’equa distribuzione della partecipazione alla Messa fra le tre in programma 9,30, 11,00 e 18,30. La processione prevista per le ore 19,30