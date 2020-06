Mussomeli, Clero locale, rappresentanti di Confraternite,Congregazioni ed Autorità nella processione del Corpus Domini. Solo preghiere e canti

MUSSOMELI – “stop – completo”, così ancora prima dell’inizio della funzione liturgica pomeridiana del Corpus Domini, si leggeva, davanti l’ingresso della chiesa Madre e , in diversi, sono rimasti fuori. Presente alla liturgia tutto il Clero locale; Presenti i ministranti, religiosi e religiose, ministri straordinari della Comunione, i mazzieri delle cinque Confraternite, e i rappresentanti delle Congregazioni ed Associazioni come anche, in prima fila, le Autorità civili e militari. Non c’è stata la banda musicale, nessuna bandiera o vessillo confraternale neanche il baldacchino. Soltanto l’ombrello sorretto, per tutto il percorso processionale, dalle Autorità locali, dai rappresentanti confraternali e dalle congregazioni. E’ stata una processione, secondo il tradizionale percorso della Via dei Santi, iniziata poco dopo le 19,30 e rientrata ancor prima delle ore 21, Preghiere e canti eucaristici hanno accompagnato il SS. Sacramento. Da sottolineare che durante la processione, non c’è stata alcuna sosta in quanto, durante l’itinerario della processione, non sono state approntate le tradizionali “figuredde“ per la benedizione eucaristica. Il tutto, tenendo presente le vigenti norme sull’emergenza coronavirus.