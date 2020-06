“La Fuitina Sbagliata”, primo film de I Soldi Spicci, il 9 giugno arriva in prima visione su Rai 2

Dopo aver conquistato il grande schermo, il 9 giugno alle 21 e 20 approda in prima serata su Rai 2 “La Fuitina Sbagliata”, prima opera cinematografica dell’irresistibile duo comico I Soldi Spicci. La pellicola, prodotta da Cattleya e Buona Luna con Rai Cinema, vede protagonista di una esilarante commedia la coppia palermitana composta da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, diretti dal regista Mimmo Esposito. Al centro delle vicende due fidanzati storici, studenti fuori sede, che si lasciano e tornano in Sicilia per comunicare ai rispettivi genitori la fine del loro rapporto. Ma quando Anna e Claudio arrivano a casa trovano un’inaspettata sorpresa. Le due famiglie, i Vitrano e i Casisa, oltre ad essere unite da una sempre più solida amicizia, hanno addirittura intrapreso un’attività professionale insieme. Gli uni produttori di ricotta e gli altri di scorze di cannoli, stanno lanciando sul mercato il “cannolo degli innamorati”. A fare da testimonial al nuovo prodotto saranno proprio i figli Anna e Claudio. I due ragazzi, travolti dalle novità e dall’entusiasmo delle famiglie, non trovano il coraggio di dire che si sono lasciati e, anzi, presi dal panico, racconteranno ulteriori bugie, annunciando il matrimonio e l’arrivo di un bebè, finendo con il complicare ancora di più le cose. Tra gag, equivoci e situazioni paradossali, i due giovani saranno costretti a compiere “La Fuitina Sbagliata”. Il film, scritto dagli stessi Annandrea Vitrano e Claudio Casisa con Marco Alessi e Salvo Rinaudo, vanta la presenza di un cast di grandi attori: Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo, Vito Zappalà, Maurizio Marchetti, i fratelli Sansoni, Tony Matranga, Emanuele Minafò e l’amichevole partecipazione di Ernesto Maria Ponte.

“Siamo veramente felici che finalmente tutta Italia possa vedere il nostro primo film – commentano ancora emozionati Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – E’ stato un viaggio incredibile, dalla scrittura al cinema, e ci stupiamo di come ancora oggi questo viaggio continui”.

La pellicola, che ha sbancato i botteghini nel 2018, è stata anche selezionata dal Toronto International Film Festival, tra i più prestigiosi festival cinematografici del mondo.