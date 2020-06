Gambino, #giustiziaperadnan: “Oggi non ho visto italiani, afgani o pakistani ma tanti… nisseni”

CALTANISSETTA – Circa 500 persone a Caltanissetta in corso Umberto I, per la manifestazione per chiedere giustizia sull’omicidio di Adnan Siddique, cittadino nisseno di origine pakistana, barbaramente ucciso lo scorso 3 giugno.

Kermesse organizzata dalle Comunità Pakistana e Afgana di Caltanissetta, con i mediatori culturali Gul Noor Senzai e Adnan Hanif, la Casa delle Culture e del Volontariato, le Associazioni Iside, MigrantiSolidali, “San Filippo Apostolo” e MO.V.I. (Movimento Volontariato Italiano).

Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, ha dichiarato: “Il Comune nel processo contro gli assassini di Adnan, si costituirà parte civile. Una piazza piena che racconta il valore di Caltanissetta. Non vedo italiani, pakistani, afgani o altre nazionalità, vedo soltanto tanti … nisseni”.