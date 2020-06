Covid-19: a 3 ospedali della Sicilia 36mila mascherine da monastero buddista di Shaolin

Saranno destinate agli Ospedali di Enna, Troina e Caltagirone 36.000 mascherine provenienti dal Tempio di Shaolin, il piu’ antico Monastero Buddista della Cina, patrimonio dell’Umanita’ per l’Unesco e sito storico d’irradiazione della medicina tradizionale cinese. La donazione, parte di una spedizione piu’ ampia, interamente a carico dei benefattori cinesi, e’ avvenuta grazie alle intese intercorse con il presidente del Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez, sotto l’egida dell’Ambasciata Italiana in Cina. “Un segno di amicizia nell’ambito di relazioni interculturali e interreligiose; un gesto di attenzione nel tempo del coronavirus, a sostegno di realta’ che sono piu’ bisognose di aiuto – rileva Rns -.

A fondamento, l’esercizio della liberta’ religiosa e la costruzione di una fraternita’ universale su basi spirituali, nonche’ la manifestazione concreta della solidarieta’ e della carita’ tra i popoli, principi assai cari a Papa Francesco e primariamente necessari in questa stagione di mutua interdipendenza provocata dalla pandemia a livello mondiale”. La cerimonia di consegna avverra’ sabato prossimo, 6 giugno, alle 8.30 presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, alle 12.00 presso l’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. alle 17.30 presso l’Istituto Irccs “Oasi Maria Santissima” di Troina.

“La scelta di questi tre Plessi ospedalieri di “periferia”, tra molti altri d’Italia, – ha dichiarato Martinez – risiede nel fatto che l’Ospedale di Enna, in condizioni di particolare necessita’, e’ divenuto Covid ospitando molti pazienti gia’ afflitti da disagio mentale provenienti dall’Oasi di Troina, anch’esso trasformatosi interamente in Covid per l’altissimo numero di contagiati. Caltagirone, poi, ha visto tra i pazienti Covid anche il Vescovo Peri, uno dei due Vescovi d’Italia ricoverati a causa del virus, adesso guarito e in convalescenza”