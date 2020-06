Caltanissetta, omicidio di un pakistano: fermati tre connazionali con i vestiti intrisi di sangue

Durante la notte del 04 giugno 2020 i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno fermato tre soggetti pakistani per l’omicidio commesso in danno di un loro connazionale nel quartiere “strata foglia”.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di individuare un’abitazione nei pressi del luogo in cui si era consumato il delitto, luogo in cui gli autori dell’omicidio avevano trovato rifugio, grazie anche alla collaborazione di un terzo extracomunitario.

I militari li hanno sorpresi all’ultimo piano di una palazzina di via Fornaia, mentre provavano a far perdere le loro tracce, ancora con i vestiti usati durante la consumazione del delitto addosso e con la presenza copiosa di sangue. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Caltanissetta, sono tutt’ora in corso per ricostruire al meglio la vicenda criminale