Una commissione per sburocratizzare la Sicilia. Ok a ordine del giorno M5S a Sala d’Ercole

PALERMO – Una Commissione Parlamentare per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali per la sburocratizzazione, la delegiferazione e la semplificazione normativa. E’ quanto prevede l’ordine del giorno del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro approvato oggi a Sala d’Ercole.

“Dall’inizio della XVII Legislatura ad oggi – spiega Di Caro – i deputati dell’Assemblea regionale siciliana, hanno depositato più di 500 disegni di legge. Buona parte di questi però non hanno mai visto la luce mentre moltissime delle leggi già presenti oltre ad essere ridondanti, sono inapplicate o addirittura in conflitto tra loro. Una babele di norme e cavilli che alimentano lungaggini burocratiche da più parti indicate come un vero e proprio dramma per la collettività. Il parlamento siciliano – sottolinea ancora il deputato M5S – deve avviare un’attività di sburocratiz-zazione, delegiferazione e semplifcazione normativa. Per farlo, serve una specifica commissione che valuti la fattibilità di ciascuna norma, nuova e pregressa e la reale ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini. Succede in molti Paesi dell’Unione Europea, se una norma è inutile, se è anacronistica o va in conflitto con altre norme, questa si cancella. In Sicilia invece abbiamo talmente tante leggi e leggine da costringere imprese, Enti e cittadini a fare i salti mortali per comprenderle, applicarle e addirittura difendersi da esse. Questo elefantiaco sistema democratico che è l’Ars – per una volta dia un segnale tangibile vicinanza ai siciliani” – conclude Di Caro.