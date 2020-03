Studenti siciliani, Catalfamo con i giovani della Lega: “Dall’Ars arrivi risposta per gli affitti dei fuori sede”

“Rispetto alla preoccupazione di molti studenti universitari siciliani ribadiamo la necessità di rivedere i criteri di misurazione dei crediti universitari per l’assegnazione delle borse di studio. Rivolgendoci agli Ersu e agli Atenei, condividiamo la preoccupazione dei giovani che in questo periodo si sono visti cancellati appelli, intere sessioni di esame saltate. Insieme a questa esigenza che va subito attenzionata vi è quella degli affitti. In molti sono i fuorisede rientrati nelle proprie case in famiglia. Ma gli affitti delle stanze e degli appartamenti nei pressi delle città che ospitano i poli universitari, continuano a dover essere pagati. Una discrasia insostenibile per molte famiglie.

Proponiamo quindi la creazione di un fondo ad hoc per sostenere le spese di affitto delle abitazioni universitarie per gli studenti siciliani e, soprattutto, che rispondano a dei requisiti di necessità come un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro annui. Chiederemo al Presidente della Commissione Bilancio di mettere all’ordine del giorno, in sede di finanziaria, queste necessità reali degli studenti siciliani.” Così in un comunicato congiunto, l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia per Salvini Premier e la Lega Giovani – Sicilia riprendendo l’allarme lanciato dall’On. Luca Toccalini (coordinatore federale Lega Giovani) sui crediti universitari per l’assegnazione delle borse di studio