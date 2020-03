Sicilia, Coronavirus. Siracusa, sindaco: “Distribuite 20 tonnellate di cibo, 1.850 richieste”

Oltre 20 tonnellate di alimenti sono stati distribuiti dal Comune, attraverso i volontari della Protezione civile, e dalla Caritas da quando, 18 giorni fa, e’ stato attivato un servizio specifico per l’emergenza Covid-19. Sono state soddisfatte piu’ di 1.850 richieste di aiuto da parte di famiglie in difficolta’. “Un risultato straordinario – commenta il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che dimostra l’efficacia e la validita’ della collaborazione con la Caritas diocesana nel fornire un aiuto prezioso un’ampia area di disagio sociale ulteriormente allargata a causa delle inevitabili misure adottate per fermare l’epidemia”.