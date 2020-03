San Cataldo. La commissione straordinaria: “Conferire i rifiuti rientra nei casi di necessità”.

SAN CATALDO. Come comportarsi a proposito del conferimento dei rifiuti in tempo di emergenza da coronavirus? Si tratta di una domanda alquanto ricorrente da parte di numerosi cittadini. Domanda alla quale la commissione straordinaria ha inteso rispondere. “Rispondiamo ad un quesito pervenuto da alcuni cittadini circa il conferimento dei rifiuti. Uscire per conferire la spazzatura è consentito e rientra nei casi di necessità.

Gli orari in cui è consentito buttare i rifiuti nei cassonetti e in generale gli orari della raccolta rifiuti sono rimasti gli stessi. È importante osservarli per evitare altre epidemie (i rifiuti che giacciono a lungo non sono mai una buona cosa)”.